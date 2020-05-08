Собрали по деталям: военный истребитель примет участие в параде

8 Май 2020 2020-05-08T16:01:10+03:00

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Легендарный самолет — МиГ-3, сбивший шесть фашистских истребителей, станет героем воздушного парада в День Победы в Новосибирске. Об этом сегодня во время тренировочного пролета боевой машины заявил мэр Анатолий Локоть.

— Новосибирск — город со славными авиационными традициями. Здесь работают наши знаменитые предприятия, в том числе СибНИА, который носит имя известного ученого Сергея Чаплыгина. Одно из направлений деятельности института — восстановление раритетной техники. Успешный пример — восстановленный самолет МиГ-3, который принимал активное участие в боевых действиях в самом начале войны. Для нас всех было важно, что именно этот самолет принял участие 9 мая в юбилейном пролете авиагруппы над Новосибирском, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Авиареставраторы собирали самолет буквально по деталям. Они изучали архивы, военную хронику и фотографии, восстанавливали чертежи. Одной из главных задач было максимально сохранить оригинальные части легендарного истребителя и в то же время обеспечить безопасность будущих летчиков.

МиГ-3 собирали по деталям - он пролежал на дне болота 67 лет. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Как рассказал директор СибНИА Владимир Барсук, осенью 1941 года три самолета МиГ-3 было атаковано четырьмя мессершмитами. Все три советских самолета были сбиты. Два летчика погибли, один — лейтенант Иван Крапивко — остался жив. МиГ-3, которым он управлял и успел сбить шесть вражеских самолетов, упал в болото в районе озера Селигер. Эвакуировать самолет не смогли, и он пролежал на дне 67 лет. Подняли легендарную машину из болота лишь в 2012 году.

Завтра, 9 мая, легендарный МиГ-3 поднимется в небо Новосибирска. Его полет состоится сразу после пролета авиационной группы.

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