2020-05-08T15:07:07+03:00
Происшествия

Пламя перекинулось на дом: в Новосибирске сгорел гараж с машиной внутри

В пожаре пострадала хозяйка дома
Алена КУЛЕШОВА
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В Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.В Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар. Пламя перекинулось с загоревшегося гаража на жилой частный дом.

— Около пяти часов вечера поступило сообщение о возгорании в частном доме. Первые пожарные расчеты прибыли на место за 4 минуты, возгорание было локализовано за 23 минуты и еще за 6 минут было ликвидировано открытое горение. По предварительной версии, первым загорелся гараж: автомобиль, который был внутри, оказался полностью охвачен огнем. Позже пламя перекинулось на жилой дом, к которому и он был пристроен, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По оперативной информации, в пожаре пострадала хозяйка дома, женщина получила ожоги лица 1 степени. На месте происшествия ее осмотрели медики, однако от госпитализации она отказалась.

Общая площадь пожара составила примерно 60 квадратных метров. Гараж и машина в нем очень сильно повреждены пламенем, огонь также повредил облицовку и кровлю дома. Всего на месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники. В настоящее время на месте пожара проводится проливка, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже дознавателем МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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