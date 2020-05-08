2020-05-08T14:23:35+03:00
Общество

Новосибирцы выложили на стене высотки огромную цифру 75

На это ушло ровно 75 флагов
Алена КУЛЕШОВА
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На фасаде многоэтажки появилась цифра "75" из российских флагов.На фасаде многоэтажки появилась цифра "75" из российских флагов.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Новосибирск продолжает преображаться к приближающемуся празднованию Дня Победы. И это касается не только значимых объектов города: в стороне не желают оставаться и жилые дома. К примеру, на фасаде многоэтажки на улице Татьяны Снежиной, 49 появилась цифра «75» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Состоит фигура из российских флагов.

— Вот такую фигуру из флагов сегодня создали на доме на улице Татьяны Снежиной. Фигура получилась большая: практически в половину размера самого здания, — рассказала КП-Новосибирск автор видео.

Напомним, сегодня по Новосибирску проехала колона из двенадцати бронеавтомобилей «Тигр». В рамках акции «Эх, путь-дорожка фронтовая!», военные проехали от 41 штаба ЦВО до Монумента Славы.Во главе колоны была установлена точная копия Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Новосибирцы выложили на стене высотки огромную цифру 75.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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