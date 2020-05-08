«Баба Зина плакала»: новосибирцы отремонтировали ветхий дом 95-летней сибирячки

8 Май 2020 2020-05-08T17:57:37+03:00

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Новосибирские волонтеры подарили новоселье ветерану Великой Отечественной войны .95-летняя Зинаида Ивановна всю жизнь была лучшей дояркой, но после смерти мужа одна уже 40 лет. В ветхом доме заменили прогнивший пол, стены и потолки, установили новую мебель — теперь женщина не будет мерзнуть ночами.

Труженик тыла из села Безменово Зинаида Ивановна Маломальских десять лет жила, как будто на фронте. Еще феврале 2020 году волонтеры приехали к женщине и ужаснулись: дырявый прогнивший пол, дырявые стены и потолок, ветхая мебель и печь буржуйка. 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны годами спала на морозе — из-за дыр в полу ее печь буржуйка не могла протопить комнату.

95-летняя женщина всю жизнь проработала дояркой. ФОТО: предоставлено БФ "Рука помощи"

— Мы нашли подрядчиков и запустили сборы в Черепаново с помощью местных волонтеров. Строители поставили новый теплый пол, провели ремонт стен и потолков. Поклеили бабе Зине обои и закупили новую мебель: дверь, диван, комод и шкаф, — рассказал «КП-Новосибирск» руководитель благотворительного фонда «Рука помощи» Сергей Зайков.

Зинаида Маломальских родилась в 1925 году в селе Безменово и всю жизнь прожила здесь. Войну встретила дояркой, была передовой труженицей тыла в местном колхозе. Потом работала даже на пенсии, до глубокой старости.

После смерти мужа осталась одна - так живет уже 40 летФОТО: предоставлено БФ "Рука помощи"

— Баба Зина — настоящая звезда среди гармонистов, знает сотни частушек и дружила с Маланиным. Очень жизнерадостная, хотя уже сорок лет живет одна, с тех пор, как овдовела. Ей помогают соседи — супруги Екатерина и Николай, — рассказала «КП-Новосибирск» волонтер центра «Искра» Юлия Сюнькова.

Волонтеры полностью преобразили квартиру ветерана.ФОТО: предоставлено БФ "Рука помощи"

Полное преображение квартиры обошлось в 150 тысяч рублей. Новоселье праздновали уже в мае — перед 75-летием победы в Великой Отечественной войне. На праздник пригласили гармониста, привезли торт и устроили танцы под гармошку — ветеран была счастлива. От неожиданного подарка даже расплакалась.

ИСТОЧНИК KP.RU