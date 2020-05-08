2020-05-08T13:47:28+03:00
Общество

Колона бронеавтомобилей проехала по Новосибирску: показываем, что это было

Военные проехали от штаба ЦВО до Монумента Славы
Алена КУЛЕШОВА
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Впервые военные проехали по главным улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ЦВОВпервые военные проехали по главным улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ЦВО
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Впервые военные проехали по главным улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Двенадцать бронеавтомобилей «Тигр» появились сегодня, 8 мая, на улицах города.

Двенадцать бронеавтомобилей «Тигр» появились сегодня, 8 мая, на улицах города. Фото: пресс-служба ЦВО

Двенадцать бронеавтомобилей «Тигр» появились сегодня, 8 мая, на улицах города. Фото: пресс-служба ЦВО

— Военнослужащие Центрального военного округа поучаствовали в акции «Эх, путь-дорожка фронтовая!», во время которой впервые совершили автопробег по главным улицам города. На двенадцати бронеавтомобилях «Тигр» они выехали от штаба 41 общевойсковой армии Центрального военного округа и проехали по центральным улицам Новосибирска до Монумента Славы с установленными штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Во главе колоны была установлена точная копия Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 75 лет назад, 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Многие прохожие с интересом рассматривали технику, а проезжающие мимо автомобилисты сигналили в поддержку военнослужащим.Фото: пресс-служба ЦВО

Многие прохожие с интересом рассматривали технику, а проезжающие мимо автомобилисты сигналили в поддержку военнослужащим.Фото: пресс-служба ЦВО

Новосибирцы акцию оценили. Многие прохожие с интересом рассматривали технику, а проезжающие мимо автомобилисты сигналили в поддержку военнослужащим.

Напомним, недавно в Новосибирске прошла репетиция воздушного парада Победы. Завтра, 9 мая, новосибирцы смогут увидеть в небе штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31 и ударные вертолеты Ми-24. Сам парад ожидает сибиряков завтра, в 10:30 по местному времени. Также, завтра, в режиме онлайн горожане смогут наблюдать традиционный салют на День Победы. Он начнется завтра, в 22:00.

Колона бронеавтомобилей проехала по Новосибирску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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