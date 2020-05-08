2020-05-08T13:20:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Боевой опыт: волонтеры-медики останавливают вирус в аэропорту

Благодаря студентам медколледжа в регионе работают промышленные предприятия и строительные организации
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Работа в аэропорту идет круглосуточно. Ребята выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека. Фото: nso.ruРабота в аэропорту идет круглосуточно. Ребята выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

В настоящее время студенты-волонтеры Новосибирского медицинского колледжа первыми встречают всех прилетающих внутренними рейсами пассажиров — измеряют температуру, проводят визуальную оценку признаков ОРВИ, консультируют по методам профилактики коронавируса. Сегодня губернатор Андрей Травников встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачево» и поблагодарил их за работу «на передовой».

Благодаря работе новосибирских студентов удается не только оперативно выявлять зараженных пассажиров. Волонтерская деятельность важна и для экономики региона.

— Мы первыми в стране организовали термометрический контроль пассажиров, прибывающих внутренними рейсами. Здесь мы выявляли случаи заражения, и вирус не уходил в массы. И уже более месяца работают все промышленные предприятия, строительные компании, работает малый бизнес, — рассказал Андрей Травников.

Директор медицинского колледжа Светлана Домахина сообщила губернатору, что студенты-волонтеры в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. Дежурство в аэропорту не мешает процессу обучения — в волонтеры берут только тех ребят, которые учатся хорошо, без долгов.

Сегодня в аэропорту работают 35 студентов и 37 преподавателей медицинского колледжа. Работа круглосуточная. Ребята выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека. Губернатор поблагодарил волонтеров за их работу и ответственный человеческий подход.

— Когда закончится тяжелая борьба с заболеванием и будет возможность встретиться без масок, я обязательно приеду к вам в колледж, — сказал Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцы выложили на стене высотки огромную цифру 75
Колона бронеавтомобилей проехала по Новосибирску: показываем, что это было
Боевой опыт: волонтеры-медики останавливают вирус в аэропорту
В новосибирском сквере к 75-летию Победы установили макет легендарной пушки
Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: во сколько и где будет
«На фото нам — три года»: сибирячка нашла друга детства со снимка 30-летней давности
Новосибирский художник проиллюстрировал книгу к 75-летию Победы
Сергей Меняйло о продлении режима самоизоляции: «На пик мы еще не вышли»
Колокольный звон лечит тело и душу
«Поднялись в люльке автокрана»: сибиряки спели песни военных лет у окон ветеранов
«Даже дети сражались как герои»: истории подвигов советских воинов – в праздничном спецвыпуске «Комсомолки»
«Она лежит на асфальте и не двигается»: в Новосибирске иномарка сбила пенсионерку
2-ую Станционную обещают сдать к сентябрю
«Их заменили»: главврач Татарской ЦРБ прокомментировал ситуацию с неправильными флагами