Боевой опыт: волонтеры-медики останавливают вирус в аэропорту

8 Май 2020 2020-05-08T13:20:46+03:00

Работа в аэропорту идет круглосуточно. Ребята выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека. Фото: nso.ru

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В настоящее время студенты-волонтеры Новосибирского медицинского колледжа первыми встречают всех прилетающих внутренними рейсами пассажиров — измеряют температуру, проводят визуальную оценку признаков ОРВИ, консультируют по методам профилактики коронавируса. Сегодня губернатор Андрей Травников встретился с будущими медиками в аэропорту «Толмачево» и поблагодарил их за работу «на передовой».

Благодаря работе новосибирских студентов удается не только оперативно выявлять зараженных пассажиров. Волонтерская деятельность важна и для экономики региона.

— Мы первыми в стране организовали термометрический контроль пассажиров, прибывающих внутренними рейсами. Здесь мы выявляли случаи заражения, и вирус не уходил в массы. И уже более месяца работают все промышленные предприятия, строительные компании, работает малый бизнес, — рассказал Андрей Травников.

Директор медицинского колледжа Светлана Домахина сообщила губернатору, что студенты-волонтеры в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. Дежурство в аэропорту не мешает процессу обучения — в волонтеры берут только тех ребят, которые учатся хорошо, без долгов.

Сегодня в аэропорту работают 35 студентов и 37 преподавателей медицинского колледжа. Работа круглосуточная. Ребята выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека. Губернатор поблагодарил волонтеров за их работу и ответственный человеческий подход.

— Когда закончится тяжелая борьба с заболеванием и будет возможность встретиться без масок, я обязательно приеду к вам в колледж, — сказал Андрей Травников.

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ИСТОЧНИК KP.RU