В новосибирском сквере к 75-летию Победы установили макет легендарной пушки

8 Май 2020 2020-05-08T12:50:11+03:00

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Сейчас на улице Свечникова завершается реконструкция экспонатов, первый из которых установили еще 10 лет назад. Боевые машины покрасили, а территорию сквера привели в порядок благодаря помощи депутатов фракции «Единая Россия» Ивана Сидоренко и Игоря Атякшева.

- Кроме этого, к 75-летию Великой Победы наш сквер пополнился новым экспонатом - дивизионной пушкой ЗИС-3, ставшей в период Великой Отечественной войны грозой бронетанковых войск и пехоты противника. Мы будем и дальше поддерживать все объекты в надлежащем состоянии, в планах - установка новых, рассказывающих подрастающему поколению о главных вехах Великой Отечественной войны, - прокомментировал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко.

Горожане любят гулять в этом сквере целыми семьями, чтобы отдохнуть от городской суеты. По словам местной жительницы Любови Безрядиной, сквер для нее - это самое любимое место в микрорайоне, а боевыми машинами-памятниками активно интересуются ребятишки.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Как отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Атякшев, все работы ведутся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Парламентарий отметил, что сквер постепенно становится не только районной, но и городской достопримечательностью. Поэтому депутаты предложили провести для местных жителей конкурс на лучшее название сквера, чтобы люди сами могли выбрать подходящий вариант.

- Ведь именно для них благоустраивается этот сквер, чтобы после окончания режима самоизоляции жители могли и отдохнуть здесь, и напомнить своим детям о великом подвиге нашего народа, - добавил Игорь Атякшев.