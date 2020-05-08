Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: во сколько и где будет

8 Май 2020 2020-05-08T12:22:49+03:00

Рассказываем, как пройдет салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года: чего ждать сибирякам в праздник

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Рассказываем, как пройдет салют на День Победы в Новосибирске 9 мая 2020 года. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

— В этом году, в условиях пандемии, посмотреть салют новосибирцы могут дистанционно. Трансляция будет вестись на телевидении. Начнется салют ровно в десять вечера по местному времени. Что касается программы, то здесь пока можем однозначно сказать только то, что будет дано 30 артиллерийских залпов, — пояснили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, завтра, 9 мая в Новосибирске состоится также воздушный парад Победы. Над городом пролетят штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31 и ударные вертолеты Ми-24. Начнется парад в 10:30 по местному времени. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как проходила репетиция этого парада.

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ИСТОЧНИК KP.RU