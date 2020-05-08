«На фото нам — три года»: сибирячка нашла друга детства со снимка 30-летней давности

8 Май 2020 2020-05-08T11:49:54+03:00

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Жительница ОбьГЭСа Наталья Серикова нашла своего друга детства спустя 30 лет. В этом ей помог старый снимок, где их детьми снял ее отец. Женщина опубликовала объявление о поиске в группе «Сообщество Академгородка».

— Когда мне было три года, мы жили в доме на улице Полевая. Тогда у меня было два друга: Лешка и Пашка. Больше я ни с кем не дружила, — рассказала КП-Новосибирск Наталья. — Помню, бегали по длинным коридорам. Там дом на улице Полевой, где мы жили, такой специфический по строению: можно было зайти в первый подъезд, а выбежать из последнего. На фото нам по 3 года, может, даже меньше. А я его помню! У меня память в этом плане феноменальная, я даже помню, как мы с мамой летали к вулканам Камчатки, а мне тогда был всего год!

Когда ей было около 5 лет, Наталья с семьей переехала в микрорайон Шлюз, потом — на ОбьГЭС. Но спустя столько лет память о мальчике из ее первого дома не стерлась.

— В подростковом возрасте я приходила в его ту самую квартиру, но то ли его дома не было, то ли там другие люди уже жили. Точно не помню. Но я всегда хотела найти, вспомнить наше детство, — говорит Наталья.

Друзья детства надеются встретиться снова. Фото: предоставлено Натальей Сериковой.

Как выяснилось, мальчика по фотографии из объявления узнала другая женщина, которая ходила с ним в детский сад в Академгородке. Она написала Наталье и дала ссылку на его профиль в соцсети. Павел вовсе не ожидал увидеть сообщение от женщины, которую практически не помнил. Оказалось, что он сейчас живет через реку от Натальи в Академгородке.

— Он очень удивился, это мало сказано. У него тоже сын, как и у меня, почти одногодки. К слову, с Лешей они до сих пор дружат, — поделилась Наталья.

Она и не думала, что друг найдется так быстро, женщина очень рада этому, жалеет лишь об одном, что не сделала это много лет назад. Сейчас Наталья хочет встретиться семьями, ждет только окончания режима самоизоляции.

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