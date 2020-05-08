Сергей Меняйло о продлении режима самоизоляции: «На пик мы еще не вышли»

8 Май 2020 2020-05-08T11:01:12+03:00

Полномочный представитель президента РФ в СФО рассказал, как будет развиваться ситуация после праздников

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В пятницу, 8 мая, полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло на пресс-конференции сообщил, что режим самоизоляции будет продлен после 11 мая. Но перечень ограничительных мер будет определяться от ситуации в конкретном регионе.

— Пик еще не пройден. Но и сидеть в жесткой самоизоляции мы тоже не можем. Экономика стоять не должна. Я думаю, что в регионах самоизоляцию продлят. Только вот в какой степени будут ограничения — в каждом регионе решения будут приняты по-разному, — отметил Меняйло.

Напомним, на данный момент количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области достигло 949 человек, из них 262 выздоровели, а 12 скончались.

С 27 апреля в регионе введен масочный режим. Эта мера необходима, чтобы затормозить распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU