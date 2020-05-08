«Поднялись в люльке автокрана»: сибиряки спели песни военных лет у окон ветеранов

8 Май 2020 2020-05-08T10:46:00+03:00

Волонтеры не боялись подняться даже до четвертого этажа. Фото: стоп-кадр.

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В Первомайском районе Новосибирска волонтеры переоделись в военную форму и в люльке автокрана поднялись к окнам ветеранов. Они под баян спели фронтовые песни. Оригинальный способ был выбран, потому что сейчас в регионе из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции, пожилым людям рекомендовано быть дома.

— Так поздравили шестерых ветеранов, поднялись до четвертого этажа. Тем, кому сложно передвигаться подарили продуктовые наборы, — рассказал фотограф Кочкин.

Он снял трогательный ролик, как поздравляли ветеранов с люльки автокрана.

Героев войны поздравления волонтеров так растрогали, что они все же вышли из дома, чтобы поблагодарить молодежь за внимание.

Первомайский район поздравляет ветеранов.Фонд "Социальная Опора" - vk.com/oporafond19 Застройщик "Дом Солнца" - vk.com/ds_nsk_ru

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