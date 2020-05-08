«Даже дети сражались как герои»: истории подвигов советских воинов – в праздничном спецвыпуске «Комсомолки»

8 Май 2020 2020-05-08T10:29:46+03:00

Впервые вместе с газетой наши читатели получат уникальный подарок – синий платочек. А еще в номере от 8 мая вы найдете репринт первой полосы легендарного номера, вышедшего 75 лет назад

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Завтра вся страна будет отмечать великий праздник – День Победы. К 9 мая «Комсомольская правда» подготовила специальный выпуск, каждая страничка в котором – это истории советских воинов, которые смогли защитить нашу родину от фашистов. Например, вы знали, как легендарный советский снайпер Михаил Сурков учил других стрелять? Он говорил: «Какое качество роднит снайпера и художника? Внимание к деталям! Цвет выбивается из общей гаммы, тень непонятно откуда взялась…». Или о подвиге 12-летнего мальчишки из деревни Байки - Тихона Барана, который потопил 200 немцев. Мальчишка повторил подвиг Ивана Сусанина: вывел их к покрытой коркой льда трясине. Один из выживших фашистов потом написал в своем дневнике: «Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них сражаются как герои».

В этом же номере вы найдете уникальные архивные фото и репринт первой полосы легендарного номера, вышедшего 9 мая 1945 года. Обязательно сохраните его в вашем семейном архиве: это настоящая частичка нашей великой истории!

И это не все! Впервые новосибирцы, которые будут покупать ежедневный номер «Комсомольской правды» за 8 мая в киосках по адресам Красный проспект, 13 и Красный проспект, 25 – получат синенький платочек – как символ веры в лучшее и надежды. Кроме того, вместе с ежедневным номером от 8 мая вы получите один из главных символов праздника – георгиевскую ленточку. Такой подарок мы подготовили вместе с нашим партнером – Росгвардией.

Поздравляем всех с наступающим праздником! Добра и мирного неба над головой!

ИСТОЧНИК KP.RU