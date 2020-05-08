«Она лежит на асфальте и не двигается»: в Новосибирске иномарка сбила пенсионерку
В пятницу, 8 мая, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. «Nissan Cefiro» сбил 80-летнюю женщину у дома 114 на улице Немировича-Данченко, недалеко от пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев. Сибирячка без сознания лежала на дороге.
— Женщина жива. Ее с травмами госпитализировали в больницу, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — У нее тяжелая травма головы.
Известно, что пенсионерка хотела перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют подробности произошедшего.
Напомним, в четверг, 7 мая, поздно вечером у дома №31 на улице Татьяны Снежиной таксист сбил 46-летнюю женщину. Сибирячка шла по «зебре». Она получила сотрясение головного мозга и перелом тазовых костей и была госпитализирована в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU