«Она лежит на асфальте и не двигается»: в Новосибирске иномарка сбила пенсионерку

8 Май 2020 2020-05-08T10:18:56+03:00

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В пятницу, 8 мая, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. «Nissan Cefiro» сбил 80-летнюю женщину у дома 114 на улице Немировича-Данченко, недалеко от пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев. Сибирячка без сознания лежала на дороге.

— Женщина жива. Ее с травмами госпитализировали в больницу, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — У нее тяжелая травма головы.

Известно, что пенсионерка хотела перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. На месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют подробности произошедшего.

Напомним, в четверг, 7 мая, поздно вечером у дома №31 на улице Татьяны Снежиной таксист сбил 46-летнюю женщину. Сибирячка шла по «зебре». Она получила сотрясение головного мозга и перелом тазовых костей и была госпитализирована в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU