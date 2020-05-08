2020-05-08T10:16:15+03:00
Общество

2-ую Станционную обещают сдать к сентябрю

Участок дороги расширяют до шести полос, на нем установят новые светофоры и освещение
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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За лето отремонтируют двухкилометровый участок улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.За лето отремонтируют двухкилометровый участок улицы 2-й Станционной до Колыванского кольца. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирске в несколько этапов отремонтируют двухкилометровый участок улицы 2-й Станционной — до Колыванского кольца. Об этом на выездном совещании заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава города проверил, как проходит первый этап реконструкции автодороги, завершить который планируется уже к сентябрю.

— К ремонту дороги приступили еще в прошлом году. Сложность заключалась в том, что здесь болотистая местность. Потребовалось время, чтобы вынести все коммуникации, обустроить ливневую канализацию и дренажную систему. Дорогу расширили до шести полос — по три в каждую сторону. До конца лета в планах заасфальтировать участок в полкилометра, а также комплексно его обустроить. Уже во второй половине мая проведем конкурсные процедуры и приступим ко второму и третьему этапу реконструкции, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Сейчас на месте выполняются работы по планировке основания и устройства нижнего слоя покрытия дороги. Совсем скоро будет уложен слой асфальта для пропуска транзитного транспорта. Также запланировано устройство всех дорожных объектов — светофоров, освещения и нанесение разметки. Работы ведутся в ночное время, чтобы не создавать помехи автомобилистам. Срок сдачи объекта согласно контракту — 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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