«Их заменили»: главврач Татарской ЦРБ прокомментировал ситуацию с неправильными флагами
В пятницу, 8 мая, главный врач Центральной районной больницы Татарска Евгений Пендюк прокомментировал ситуацию с неправильными флагами. Цвета в нем те же, что и в российском, но вот расположены они не в том порядке. Флаг с такой расцветкой когда-то был у древнего германского Княжества Шаумбург-Липпе.
— Флаги мы заменили, теперь они соответствуют требованиям, — ответил корреспонденту КП-Новосибирск Евгений Пендюк.
От дальнейших комментариев он отказался.
Депутат Законодательного Собрания рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что на месте проводят проверку и ищут ответственного за неправильное оформление флагов.
Напомним, неправильную расцветку флагов заметили жители Татарска. Они поделились снимками в группе «Инцидент Новосибирск».
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ИСТОЧНИК KP.RU