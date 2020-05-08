«Их заменили»: главврач Татарской ЦРБ прокомментировал ситуацию с неправильными флагами

8 Май 2020 2020-05-08T09:59:31+03:00

На месте выясняют, кто мог перепутать флаги. Фото: "Инцидент Новосибирск"

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В пятницу, 8 мая, главный врач Центральной районной больницы Татарска Евгений Пендюк прокомментировал ситуацию с неправильными флагами. Цвета в нем те же, что и в российском, но вот расположены они не в том порядке. Флаг с такой расцветкой когда-то был у древнего германского Княжества Шаумбург-Липпе.

— Флаги мы заменили, теперь они соответствуют требованиям, — ответил корреспонденту КП-Новосибирск Евгений Пендюк.

От дальнейших комментариев он отказался.

Депутат Законодательного Собрания рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что на месте проводят проверку и ищут ответственного за неправильное оформление флагов.

Напомним, неправильную расцветку флагов заметили жители Татарска. Они поделились снимками в группе «Инцидент Новосибирск».

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ИСТОЧНИК KP.RU