«Потом с мылом умывался»: сибиряк испугался врачей в лифте

8 Май 2020 2020-05-08T08:21:21+03:00

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Житель Бердска рассказал, как утром в пятницу, 8 мая, оказался в лифте с врачами. Медики были в полном снаряжении: в халатах, масках и очках. Это насторожило мужчину, он не на шутку испугался за свое здоровье. Историю он рассказал в группе «Свидетель, Бердск».

— Я поздоровался и, зайдя в лифт, отвернулся от них. Сейчас думаю: надо было в лифт не заходить. Рассказал жене и получил от нее по полной. Потом с мылом умывался и промывал нос и горло. А как бы вы поступили, если к вам бы приехал лифт с такой бригадой? — спросил он подписчиков.

Читатели поделились мнениями:

— Я бы поднялся по лестнице, а не в лифте.

— Поздоровалась бы, поблагодарила за работу, за их нелегкий труд, — написали они.

В областном минздраве корреспонденту КП-Новосибирск объяснили, что мужчина зря переживал.

— Когда медики выходят из «красной зоны», то есть места с зараженным пациентом, они выкидывают всю одежду и переодеваются в другую. Если они тогда были в халатах, то значит, халаты чистые, заразу не переносят, — ответили КП-Новосибирск в пресс-службе миндзрава.

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