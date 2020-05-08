«Потом с мылом умывался»: сибиряк испугался врачей в лифте
Житель Бердска рассказал, как утром в пятницу, 8 мая, оказался в лифте с врачами. Медики были в полном снаряжении: в халатах, масках и очках. Это насторожило мужчину, он не на шутку испугался за свое здоровье. Историю он рассказал в группе «Свидетель, Бердск».
— Я поздоровался и, зайдя в лифт, отвернулся от них. Сейчас думаю: надо было в лифт не заходить. Рассказал жене и получил от нее по полной. Потом с мылом умывался и промывал нос и горло. А как бы вы поступили, если к вам бы приехал лифт с такой бригадой? — спросил он подписчиков.
Читатели поделились мнениями:
— Я бы поднялся по лестнице, а не в лифте.
— Поздоровалась бы, поблагодарила за работу, за их нелегкий труд, — написали они.
В областном минздраве корреспонденту КП-Новосибирск объяснили, что мужчина зря переживал.
— Когда медики выходят из «красной зоны», то есть места с зараженным пациентом, они выкидывают всю одежду и переодеваются в другую. Если они тогда были в халатах, то значит, халаты чистые, заразу не переносят, — ответили КП-Новосибирск в пресс-службе миндзрава.
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