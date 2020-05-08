2020-05-08T07:45:26+03:00
Общество

«Вонь, обгажены шторы»: сибирячка опозорила модель с красивым «Инстаграмом», снимавшую у нее квартиру

Красотка рассказала КП-Новосибирск почему на нее началась травля
Ульяна ДЖАНКОВА
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Хозяйка квартиры утверждает, что модель, которой она сдавала жилье, оставила после себя бардак. Фото: revizor.nskХозяйка квартиры утверждает, что модель, которой она сдавала жилье, оставила после себя бардак. Фото: revizor.nsk
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Жительница Новосибирска по имени Дарья пожаловалась в соцсети на то, что молодая пара, снимавшая у нее квартиру в ЖК «Европейский берег», оставила после себя мусор, ободранные стены, грязный унитаз, а еще они не убрали за своей собакой.

Сибирячка призналась, что перед тем, как сдать жилье, повелась на красивый аккаунт в Инстаграме девушки. Дарья и подумать не могла, что такая эффектная красотка модельной внешности оставит после себя такой бардак. О своем печальном опыте сибирячка рассказала в аккаунте revizor.nsk.

Красотка оставила после себя вонючий мусор. Фото: revizor.nsk

Красотка оставила после себя вонючий мусор. Фото: revizor.nsk

— Соцсети — лишь красивая картинка, что за ней скрывается, узнала на своем опыте. Заселила в свою квартиру девушку и ее мужчину, даже собаку впустила. Из-за сложившейся ситуации в мире не стала брать залог, — рассказала revizor.nsk девушка. — Пара прожила месяц, задержали оплату на 3 дня, в итоге сказали, что съедут. Они меня не дождались, ключи положили в почтовый ящик. открываю дверь и вижу: оторванные обои, экскременты животных на шторах, подушках, диване, на полу. Вонь во всей квартире от мусора.

Дозвониться до Дарьи КП-Новосибирск не смогла: абонент был не доступен, а вот с девушкой, которая снимала квартиру, ее зовут Марина, удалось пообщаться. Она утверждает, что навела чистоту, прежде чем съехать. А еще девушка рассказала, почему вдруг возник конфликт, который теперь бурно обсуждают в соцсети.

А еще, по словам хозяйки квартиры, собака обгадила пол, шторы и подушки. Фото: revizor.nsk

А еще, по словам хозяйки квартиры, собака обгадила пол, шторы и подушки. Фото: revizor.nsk

— Мы прожили в этой квартире весь апрель. Ссора произошла из-за залога. Изначально хозяйка квартиры сказала, что он ей не нужен, а потом внезапно его потребовала в размере стоимости всей квартиры — 22 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск Марина. — В качестве залога мы отдали 4 тысячи рублей, больше не могли, но нас не услышали, поэтому мы решили съехать. Эти деньги мы не стали забирать: моя собака порвала обои.

Марина рассказала, что после публикации хозяйки квартиры, ей начали писать неизвестные люди с оскорблениями. Профиль в соцсети пришлось закрыть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вонь, обгажены шторы»: сибирячка опозорила модель с красивым «Инстаграмом», снимавшую у нее квартиру
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