2020-05-08T07:26:03+03:00
75 лет Великой Победы

В Новосибирске посадили саженец легендарного «Тополя Победы», уцелевшего в ходе Сталинградской битвы

Саженец тополя из Волгограда высадили на «Бульваре Победы» 7 мая, а возле дерева установили табличку с QR-кодом со ссылкой на интернет-страницу о легендарном дереве
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Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».
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Волгоградский тополь - знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Дерево пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стёрт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Для сохранения генотипа уникального тополя биологи вырастили саженцы из черенков дерева-героя. В этом году в честь 75-летия Победы, Новосибирск первым в Центральной Сибири принял росток легендарного тополя.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

- Очень символично, что саженец легендарного тополя теперь есть и в Новосибирске. Столица Сибири в тяжелые годы войны приняла десятки заводов и стала второй родиной для тысяч людей. Благодаря продукции работавших в Новосибирске эвакуированных предприятий Сталинград смог выдержать ту кровопролитную битву, а наша страна – одержать великую Победу. В знак памяти и благодарности всем новосибирцам, ушедшим на фронт и трудившимся в тылу, мы дарим городу это дерево. Те жители Новосибирской области, кто проводит самоизоляцию на своих приусадебных и дачных участках, могут поддержать идею - посадить любые саженцы в честь воевавших и трудившихся в тылу родственников, поделиться фотографиями и историями своих близких в социальных сетях, используя хештег #чтобыпомнилаземля, - комментирует директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, за три года «дети» легендарного дерева были высажены в 32 городах России: от Калининграда до Камчатки. В этом году саженцы появятся еще в десяти городах России.

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