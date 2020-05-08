2020-05-08T07:05:05+03:00
Происшествия

Итоги апреля: криминогенная обстановка ухудшилась

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за прошедший месяц и отметили рост числа правонарушений, связанных с хищением чужого имущества. Всего в апреле группы быстрого реагирования ГВАРДИИ совершили 780 выездов по тревоге
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
Изменить размер текста:

В числе зафиксированных правонарушений превалируют кражи. Редкий день обходился без выезда на объект, где воришки тайным или открытым способом пытались что-либо украсть.

Примечательно, что многие из апрельских правонарушителей шли на дело, вооружившись защитными медицинскими масками, а точнее - скрывая за ними свои лица. Таких случаев за месяц было пять.

В апреле сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было задержано 11 правонарушителей, 52 раза осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

Правонарушение считается предотвращенным, когда виновные лица задержаны, а похищенное изъято и возвращено владельцам. За месяц таких ситуаций было 136.

Так, миллионными убытками могла обернуться попытка хищения, предпринятая в ночь на 11 апреля в салоне сотовой связи на Красном проспекте. Прибывшие к объекту в течение пяти минут после получения тревожного сигнала «гвардейцы» обнаружили взломанную входную дверь и поврежденные рольставни. Еще одну дверь, ведущую в магазин, воры вскрыть не успели. Они удрали с места преступления, когда услышали звук подъезжающего автомобиля ГБР.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Итоги апреля: криминогенная обстановка ухудшилась
«Обещали работу, а загнали в долги»: сотрудница банка с подругой обманула новосибирцев на миллион рублей
Все тарифы«Вызов» за один рубль от «Ростелекома»
«Страшно мимо идти»: сибирячку напугали мужчины, спящие на земле среди мусора у ГПНТБ
«Отобрали серьги и 800 рублей»: двое мужчин у гаражей напали на 40-летнюю женщину
Штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
«Воняло, повсюду — тараканы»: из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора
В Новосибирске проведут дезинфекцию: рассказываем где и когда
«Там опасно ходить»: в Новосибирске таксист сбил женщину
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Тайцы раздают нам бесплатную еду»: застрявшие в Таиланде туристы рассказали о том, как они переживают карантин вдали от дома
В Новосибирске открыли новый инфекционный госпиталь на 190 мест
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 876 человек
«Это вообще борщ полный»: солистка «Вороваек» раскритиковала клип жены полицейского, спевшей про АУЕ
В Новосибирской области было выписано 22 пациента, выздоровевших от коронавируса