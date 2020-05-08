Итоги апреля: криминогенная обстановка ухудшилась

8 Май 2020 2020-05-08T07:05:05+03:00

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за прошедший месяц и отметили рост числа правонарушений, связанных с хищением чужого имущества. Всего в апреле группы быстрого реагирования ГВАРДИИ совершили 780 выездов по тревоге

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В числе зафиксированных правонарушений превалируют кражи. Редкий день обходился без выезда на объект, где воришки тайным или открытым способом пытались что-либо украсть.

Примечательно, что многие из апрельских правонарушителей шли на дело, вооружившись защитными медицинскими масками, а точнее - скрывая за ними свои лица. Таких случаев за месяц было пять.

В апреле сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было задержано 11 правонарушителей, 52 раза осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

Правонарушение считается предотвращенным, когда виновные лица задержаны, а похищенное изъято и возвращено владельцам. За месяц таких ситуаций было 136.

Так, миллионными убытками могла обернуться попытка хищения, предпринятая в ночь на 11 апреля в салоне сотовой связи на Красном проспекте. Прибывшие к объекту в течение пяти минут после получения тревожного сигнала «гвардейцы» обнаружили взломанную входную дверь и поврежденные рольставни. Еще одну дверь, ведущую в магазин, воры вскрыть не успели. Они удрали с места преступления, когда услышали звук подъезжающего автомобиля ГБР.