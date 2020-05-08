2020-05-08T07:04:05+03:00
Общество

«Обещали работу, а загнали в долги»: сотрудница банка с подругой обманула новосибирцев на миллион рублей

Женщины притворялись работницами кадрового агентства
Надежда РЫЖКИНА
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Мошенницы загнали в долги несколько сибиряков.Мошенницы загнали в долги несколько сибиряков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новосибирске сотрудница банка и ее подруга обманули безработных людей на миллион рублей.

Женщины под видом работников кадрового агентства обещали трудоустроить, но на самом деле выманивали персональные данные. После они использовали эту информацию, чтобы оформить кредиты. Деньги забирали себе, а люди оставались по-прежнему без работы, но еще и с долгами.

— По версии следствия, от безработных мошенницы получали личные данные, а позже заносили данные в заявление-анкету заемщика, оформляя на этих людей кредит. Женщины делали это через мобильное приложение банка, в котором одна их них работала менеджером прямых продаж. Деньги они потратили на себя, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении сибирячек завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его будут рассматривать суде Железнодорожного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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