«Страшно мимо идти»: сибирячку напугали мужчины, спящие на земле среди мусора у ГПНТБ

8 Май 2020 2020-05-08T05:56:33+03:00

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Жительница Новосибирска Мария пожаловалась на то, что двое мужчин устроили настоящую свалку у сквера возле ГПНТБ. Мало того, что сибиряки намусорили, так они еще среди мусора спят, а еще жгут костры.

В подтверждении своих слов женщина сфотографировала мужчин, пока они в очередной раз спали.

— За домом №29 на улице Кирова поселились бомжи. В парк не пройти погулять. У них там устроенный быт, костер, куча мусора. Звонила в 112, но так ничего и не меняется. Мусора все больше, страшно ходить там. Можно донести до властей информацию и убрать эту свалку и людей, которые там устроили этот бедлам? — задает вопрос женщина.

Сибирячка возмущена, что по пути к парку устроили бардак. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Еще одна женщина, которая по всей видимости живет рядом, рассказала, что компания живет у сквера с прошлой весны.

— На зиму уходили только. Снег растаял, и они вернулись на насиженное место. Все прошлое лето вела переписку с районной администрацией, чтобы навели там порядок. Но все как было так и осталось. А товарищи забавные, утром в окно смотришь, а они лежат, рукой машут тебе, — рассказала сибирячка.

В полиции КП-Новосибирск рассказали, что никто с такой проблемой к ним не обращался.

— Если мусор и двое мужчин действительно мешают, то полиция, конечно, проведет проверку, установит вид правонарушения, поможет их убрать оттуда, — ответили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

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