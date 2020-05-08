«Страшно мимо идти»: сибирячку напугали мужчины, спящие на земле среди мусора у ГПНТБ
Жительница Новосибирска Мария пожаловалась на то, что двое мужчин устроили настоящую свалку у сквера возле ГПНТБ. Мало того, что сибиряки намусорили, так они еще среди мусора спят, а еще жгут костры.
В подтверждении своих слов женщина сфотографировала мужчин, пока они в очередной раз спали.
— За домом №29 на улице Кирова поселились бомжи. В парк не пройти погулять. У них там устроенный быт, костер, куча мусора. Звонила в 112, но так ничего и не меняется. Мусора все больше, страшно ходить там. Можно донести до властей информацию и убрать эту свалку и людей, которые там устроили этот бедлам? — задает вопрос женщина.
Сибирячка возмущена, что по пути к парку устроили бардак. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Еще одна женщина, которая по всей видимости живет рядом, рассказала, что компания живет у сквера с прошлой весны.
— На зиму уходили только. Снег растаял, и они вернулись на насиженное место. Все прошлое лето вела переписку с районной администрацией, чтобы навели там порядок. Но все как было так и осталось. А товарищи забавные, утром в окно смотришь, а они лежат, рукой машут тебе, — рассказала сибирячка.
В полиции КП-Новосибирск рассказали, что никто с такой проблемой к ним не обращался.
— Если мусор и двое мужчин действительно мешают, то полиция, конечно, проведет проверку, установит вид правонарушения, поможет их убрать оттуда, — ответили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.
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