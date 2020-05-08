2020-05-08T06:59:43+03:00
Общество

«Отобрали серьги и 800 рублей»: двое мужчин у гаражей напали на 40-летнюю женщину

Сибирячка смогла описать приметы только одного нападавшего
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчина вместе со знакомым украл у сибирячки дорогие серьги и 800 рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиМужчина вместе со знакомым украл у сибирячки дорогие серьги и 800 рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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В Дзержинском районе Новосибирска на 40-летнюю женщину напали двое мужчин. Они отобрали у нее серьги и 800 рублей. Сейчас нападавших разыскивают полицейские. Об этом рассказал в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Все произошло у гаражей рядом с домом №17/1 на улице Лежена. Ущерб составил почти 13 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, описав приметы одного из нападавших, — рассказали в ведомстве. — Мужчине на вид 23-25 лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, лицо с выступающими скулами, волосы короткие, темно-русые. Был одет в куртку и штаны темного цвета, белые кроссовки.

По этим приметам в полиции составили фоторобот. Возможно, кто-то узнает молодого человека.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении парня, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-15-01, 232-14-16, 232-14-14. Конфиденциальность гарантируется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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