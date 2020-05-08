Штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

8 Май 2020 2020-05-08T04:51:32+03:00

Рассказываем, сколько составляет штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса и на каком основании его выписывают

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Юрист рассказал есть ли штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса. Напомним, с 27 апреля в городе введен масочный режим. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, в магазинах, аптеках, общественных местах, на остановках, в общественном транспорте, вокзалах и аэропортах без маски появляться нельзя. Однако там не прописано, полагается ли наказание за отсутствие маски и имеет ли полиция право задержать нарушителей.

— Полиция в таких случаях вполне может привлекать граждан к ответственности. Сотрудники полиции в метро, например, всегда рядом, это удобно. А в других видах общественного транспорта и магазинах выгнать пассажиров или покупателей без маски право не имеют, но полицейских могут вызвать. Тогда полиция оформит протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, а суд назначит штраф в размере 1000 рублей. Другое дело — как это будет работать на практике. Ведь там, где полицейских под рукой нет, их придется долго ждать. Скорее всего, магазины и кондукторы в транспорте будут редко прибегать к помощи стражей порядка, — объяснил КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

Юрист пояснил, что если у человека закончились маски и надо выйти за ними в аптеку, то наказать его не могут — здесь человек действует в ситуации крайней необходимости. То же правило действует, если человек, которому стало плохо, пришел без маски в больницу.

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