2020-05-08T04:51:32+03:00
Общество

Штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

Рассказываем, сколько составляет штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса и на каком основании его выписывают
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Юрист рассказал есть ли штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса.Юрист рассказал есть ли штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Юрист рассказал есть ли штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса. Напомним, с 27 апреля в городе введен масочный режим. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, в магазинах, аптеках, общественных местах, на остановках, в общественном транспорте, вокзалах и аэропортах без маски появляться нельзя. Однако там не прописано, полагается ли наказание за отсутствие маски и имеет ли полиция право задержать нарушителей.

— Полиция в таких случаях вполне может привлекать граждан к ответственности. Сотрудники полиции в метро, например, всегда рядом, это удобно. А в других видах общественного транспорта и магазинах выгнать пассажиров или покупателей без маски право не имеют, но полицейских могут вызвать. Тогда полиция оформит протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ, а суд назначит штраф в размере 1000 рублей. Другое дело — как это будет работать на практике. Ведь там, где полицейских под рукой нет, их придется долго ждать. Скорее всего, магазины и кондукторы в транспорте будут редко прибегать к помощи стражей порядка, — объяснил КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

Юрист пояснил, что если у человека закончились маски и надо выйти за ними в аптеку, то наказать его не могут — здесь человек действует в ситуации крайней необходимости. То же правило действует, если человек, которому стало плохо, пришел без маски в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
«Воняло, повсюду — тараканы»: из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора
В Новосибирске проведут дезинфекцию: рассказываем где и когда
«Там опасно ходить»: в Новосибирске таксист сбил женщину
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Тайцы раздают нам бесплатную еду»: застрявшие в Таиланде туристы рассказали о том, как они переживают карантин вдали от дома
В Новосибирске открыли новый инфекционный госпиталь на 190 мест
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 876 человек
«Это вообще борщ полный»: солистка «Вороваек» раскритиковала клип жены полицейского, спевшей про АУЕ
В Новосибирской области было выписано 22 пациента, выздоровевших от коронавируса