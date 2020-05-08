«Воняло, повсюду — тараканы»: из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора

8 Май 2020 2020-05-08T04:25:52+03:00

Две комнаты 45-летней женщины были забиты отходами до потолка

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В Дзержинском районе Новосибирска тараканы и жуткая вонь чуть было не выселили всех жильцов одного из дома.

Все дело в том, что 45-летняя соседка превратила свою 2-комнатную квартиру в свалку бытовых отходов. Она несла с мусорки все, что ей приглянулось. В итоге в квартире не осталось свободного места, отходов было столько, что они доставали до потолка.

Все просьбы жильцов навести в доме порядок, сибирячка игнорировала. В ситуацию вмешались районная администрация, приставы и суд.

— Штраф на сибирячку не подействовал. Пришлось принимать крайние меры. По решению суда приставы обеспечили доступ в квартиру. Женщину убедили впустить специалистов коммунальной службы. Мусор из квартиры выгребали до позднего вечера, — рассказали в Службе судебных приставов по Новосибирской области.

Для того, чтобы вывести весь мусор, который накопила сибирячка в своей квартире, понадобилось четыре грузовика.

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