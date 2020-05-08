2020-05-08T04:25:52+03:00
Общество

«Воняло, повсюду — тараканы»: из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора

Две комнаты 45-летней женщины были забиты отходами до потолка
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора.Из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Новосибирска тараканы и жуткая вонь чуть было не выселили всех жильцов одного из дома.

Все дело в том, что 45-летняя соседка превратила свою 2-комнатную квартиру в свалку бытовых отходов. Она несла с мусорки все, что ей приглянулось. В итоге в квартире не осталось свободного места, отходов было столько, что они доставали до потолка.

Все просьбы жильцов навести в доме порядок, сибирячка игнорировала. В ситуацию вмешались районная администрация, приставы и суд.

— Штраф на сибирячку не подействовал. Пришлось принимать крайние меры. По решению суда приставы обеспечили доступ в квартиру. Женщину убедили впустить специалистов коммунальной службы. Мусор из квартиры выгребали до позднего вечера, — рассказали в Службе судебных приставов по Новосибирской области.

Для того, чтобы вывести весь мусор, который накопила сибирячка в своей квартире, понадобилось четыре грузовика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штраф за отсутствие маски в Новосибирске во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
«Воняло, повсюду — тараканы»: из квартиры сибирячки вывезли четыре грузовика мусора
В Новосибирске проведут дезинфекцию: рассказываем где и когда
«Там опасно ходить»: в Новосибирске таксист сбил женщину
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Тайцы раздают нам бесплатную еду»: застрявшие в Таиланде туристы рассказали о том, как они переживают карантин вдали от дома
В Новосибирске открыли новый инфекционный госпиталь на 190 мест
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 876 человек
«Это вообще борщ полный»: солистка «Вороваек» раскритиковала клип жены полицейского, спевшей про АУЕ
В Новосибирской области было выписано 22 пациента, выздоровевших от коронавируса