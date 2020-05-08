В Новосибирске проведут дезинфекцию: рассказываем где и когда
В пятницу, 8 мая, в 11.00 на площади Гарина-Михайловского будет проводиться дезинфекция улично-дорожной сети. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Специальными средствами будет обработан асфальт и плитка. Раствор эффективно уничтожает бактериальные клетки, грибки, споры бактерий и вирусные частицы. Все дезинфекторы оснащены защитными масками, перчатками, одноразовыми костюмами, и бахилами.
Главная цель дезинфекции — профилактика распространения коронавирусной инфекции
Напомним, с начала эпидемии коронавирусом в регионе заболели 876 человек, 262 из них выздоровели, их с отрицательными результатами анализов выписали из больницы. К сожалению, 12 пациентов скончались, среди них 29-летняя женщина.
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ИСТОЧНИК KP.RU