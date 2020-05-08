В Новосибирске проведут дезинфекцию: рассказываем где и когда

8 Май 2020 2020-05-08T04:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 мая, в 11.00 на площади Гарина-Михайловского будет проводиться дезинфекция улично-дорожной сети. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Специальными средствами будет обработан асфальт и плитка. Раствор эффективно уничтожает бактериальные клетки, грибки, споры бактерий и вирусные частицы. Все дезинфекторы оснащены защитными масками, перчатками, одноразовыми костюмами, и бахилами.

Главная цель дезинфекции — профилактика распространения коронавирусной инфекции

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом в регионе заболели 876 человек, 262 из них выздоровели, их с отрицательными результатами анализов выписали из больницы. К сожалению, 12 пациентов скончались, среди них 29-летняя женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU