«Там опасно ходить»: в Новосибирске таксист сбил женщину

8 Май 2020 2020-05-08T03:34:21+03:00

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В Новосибирске у дома №31 на улице Татьяны Снежиной «Хендэ Солярис» с наклейками такси на борту сбил женщину. В то время она шла по пешеходному переходу. Случилось это поздно вечером в четверг, 7 мая.

О происшествии сообщил подписчик группы «АСТ-54». По его словам, очевидцы остановили проезжавшую мимо «Скорую помощь» и вызвали сотрудников ДПС и реанимобиль.

Подписчики паблика, живущие в том районе, рассказали, что на дороге плохое освещение и уже несколько людей попали под колеса машин.

.очевидцы вызвали женщине «Скорую помощь».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Полиция минут 15 назад уехала. На этом пешеходном переходе уже не первый раз человека сбивают. Кто бы ни был виноват, перед пешеходным переходом водитель обязан притормозить, особенно если дорога плохо освещена.

— Каждый день там перехожу дорогу. Вообще не хотят тормозить, особенно вечером. Уже ногу ставишь на дорогу, чтобы перейти, а всем все равно. Или один остановится, другой — летит. Всегда боюсь там вечером переходить.

— Там освещение нулевое! Ничего не видно, особенно если навстречу кто-то едет, — написали они в комментариях.

Оперативно получить комментарий от полиции КП-Новосибирск не удалось.

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