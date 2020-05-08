Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 мая: рассказываем, что происходит в регионе
За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 67 человек, из них 42 — дети.
Новых районов на онлайн-карте распространения COVID-19 нет.
В настоящее время там отмечены следующие города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Есть заболевшие коронавирусом в районах: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.
На карте распространения коронавируса по региону нет новых районов
Госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционных стационарах Новосибирска — 1118, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Также 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.
Всего в регионе COVID-19 заболели 876 человек, 240 человек выписали из стационара, они выздоровели. К сожалению 12 пациентов умерли. Большая часть из них была старше 60 лет, двои — около 30. Последней умершей была 29-летняя женщина. У нее диагностировали сопутствующие заболевания легких и надпочечников.
По словам главного инфекциониста региона Ларисы Поздняковой, каждые сутки реанимации с коронавирусом находятся 25-30 человек, это тяжелые пациенты, но только трети из них требуется аппарат ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU