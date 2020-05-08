2020-05-08T00:02:33+03:00
Общество

«Тайцы раздают нам бесплатную еду»: застрявшие в Таиланде туристы рассказали о том, как они переживают карантин вдали от дома

Люди всеми силами пытаются вернуться в Россию, но сделать это, как оказалось, не так просто
Алена КУЛЕШОВА
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Многие российские туристы буквально застряли в других странах, куда отправлялись в отпуск. Фото: Сибкрай.ruМногие российские туристы буквально застряли в других странах, куда отправлялись в отпуск. Фото: Сибкрай.ru
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, многие российские туристы буквально застряли в других странах, куда отправлялись в отпуск. О том, как они выживают в чужом государстве и как усердно пытаются вернуться домой, путешественники рассказали журналистам.

Леонид из Санкт-Петербурга вместе с женой и двумя детьми отправился на отдых в Таиланд еще до того, как границы были закрыты. Однако, на память от этого отпуска останутся не только прекрасные воспоминания о днях, проведенных на теплых пляжах, но и отчаянные попытки улететь обратно в Россию, которая закрыла свои воздушные границы из-за распространения коронавируса. Те туристы, чьи билеты на самолет были куплены в иностранных компаниях, оказались буквально в безвыходном положении. Тем временем, улицы Паттайи опустели — местное правительство ввело карантин. Не у дел остались только туристы, которые не знали, куда им податься в такой ситуации.

Леонид с семьей подали заявку на сайте Госуслуг, чтобы получить матпомощь. Сейчас эта поддержка составляет 2,4 тысячи рублей на взрослого и 1,6 тысячи на ребенка. Однако и тут все оказалось не так просто: из-за неправильной формулировки в анкете, супругам пришлось ее переделывать. И сейчас они до сих пор не получили насчет нее никакого конкретного ответа.

— По телефону в Госуслугах нам стали что есть информация, что нас, якобы, МИД и МВД проверили, но теперь она (анкета — ред.) ушла на какое-то распределение. Они не могут ответить ничего, потому что связи у них там нет, — пояснил Леонид изданию Сибкрай.ru.

Сами тайцы, стоит отметить, по отношению к туристам весьма дружелюбны. Фото: Сибкрай.ru

Сами тайцы, стоит отметить, по отношению к туристам весьма дружелюбны. Фото: Сибкрай.ru

При этом случай Леонида не единичный. Еще одна туристка, Ольга, также оказавшаяся в плачевном положении в Таиланде, рассказала, что там полно граждан России, которые не получили ни копейки. По ее словам, семьи, которые въехали на территорию Таиланда до 1-го января 2020 года, а также те, кто брал билеты на самолет от иностранных авиакомпаний, получать материальную помощь попросту не могут. Кроме того, получить бесплатный обратный билет на самолет тоже имеют возможность только те, кто пользовался услугами авиакомпании «Аэрофлот». Остальные же, у кого билеты куплены у зарубежных перевозчиков, должны будут заплатить 400 евро за человека. К слову, это почти 32 тысячи рублей только на одного пассажира. Да и получить их оказывается не так просто. По словам туристов, дают билеты максимум за три дня до вылета. А раскупают их уже минут за 20.

Сами тайцы, стоит отметить, по отношению к туристам весьма дружелюбны. С недавних пор они начали раздавать иностранцам бесплатную еду. Но все же, для тех путешественников, у кого денежные ресурсы на исходе, проблемы все еще остаются. К примеру, некоторым из них уже просто не на что снимать жилье.

— Сейчас мы живем в квартире с тайцами. Они нас взяли, потому что нам просто некуда было идти. При этом они не требуют денег за проживание. Мы просто ходим и покупаем продукты, а они предоставляют крышу над головой. Разговариваем на английском, уже даже подружились. В любом случае оставаться здесь нельзя. Ждем, когда будет возможность купить билеты в Россию, — рассказала туристка Людмила, которая оказалась в Таиланде вместе со своим молодым человеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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