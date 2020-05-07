2020-05-07T20:00:46+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 876 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
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Более тысячи человек госпитализированы с подозрением на COVID-19.Более тысячи человек госпитализированы с подозрением на COVID-19.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года выросло до 876 человек: об этои сообщил оперативный штаб области. Среди детей зафиксировано 42 случая заболевания COVID-19.

Врачам не удалось спасти 12 человек: именно столько пациентов с начала вспышки погибло. НА данный момпент в инфекционных больницах Новосибирска находятся 1118 пациентов с подозрением на коронавирус, включая больных с уже подтвержденным диагнозом. 53 человека из числа заболевших коронавирусом находятся в отделениях реанимации, 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки врачи госпитализировали еще четверых детей, заболевших COVID-19. В детской больнице №3 сейчас находится 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

За прошедшие сутки врачи выписали 22 новых пациента из инфекционных больниц Новосибирска. По данным оперативного штаба, в регионе 262 человека выздоровели от коронавируса.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1792 человека. А для 12 875 жителей региона карантин закончен.

По данным на 8 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 48810 тестов на коронавирусную инфекцию.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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