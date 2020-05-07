Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года составило 876 человек

7 Май 2020 2020-05-07T20:00:46+03:00

Более тысячи человек госпитализированы с подозрением на COVID-19. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 мая 2020 года выросло до 876 человек: об этои сообщил оперативный штаб области. Среди детей зафиксировано 42 случая заболевания COVID-19.

Врачам не удалось спасти 12 человек: именно столько пациентов с начала вспышки погибло. НА данный момпент в инфекционных больницах Новосибирска находятся 1118 пациентов с подозрением на коронавирус, включая больных с уже подтвержденным диагнозом. 53 человека из числа заболевших коронавирусом находятся в отделениях реанимации, 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки врачи госпитализировали еще четверых детей, заболевших COVID-19. В детской больнице №3 сейчас находится 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

За прошедшие сутки врачи выписали 22 новых пациента из инфекционных больниц Новосибирска. По данным оперативного штаба, в регионе 262 человека выздоровели от коронавируса.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 1792 человека. А для 12 875 жителей региона карантин закончен.

По данным на 8 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 48810 тестов на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU