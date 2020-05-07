Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с родинкой на шее

7 Май 2020 2020-05-07T18:42:44+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 28 апреля

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В Новосибирске ищут пропавшего 36-летнего Семена Викторовича Шелкунова. Мужчина ушел из дома в Октябрьском районе 28 апреля и до сих пор не вернулся. О том, где он сейчас находится, ничего не известно.

— Приметы: рост 186 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. На шее есть родинка, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза-Алерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серый свитер, синие джинсы и черные туфли.

Поисковики отмечают, что пропавший может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Семена Викторовича или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU