Красиво летят: смотрим видео с генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
Военные показали видео, которые было снято во время генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. Ролик получился захватывающим: летчики во время съемки показали, насколько непросто им приходится.
— Военные летчики отрабатывали соблюдение дистанции, скорость полета и высоту, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. — Некоторая техника в репетиции не участвовала из-за неблагоприятной погоды, однако в День Победы в параде они будут участвовать.
Напомним, 9 мая над городом пролетят штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31 и ударные вертолеты Ми-24. Начнется парад в 10:30 по местному времени.
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы -2020 в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU