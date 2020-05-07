2020-05-07T17:31:44+03:00
Общество

Красиво летят: смотрим видео с генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске

Военные сняли ролик во время генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в НовосибирскеГенеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
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Военные показали видео, которые было снято во время генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. Ролик получился захватывающим: летчики во время съемки показали, насколько непросто им приходится.

— Военные летчики отрабатывали соблюдение дистанции, скорость полета и высоту, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. — Некоторая техника в репетиции не участвовала из-за неблагоприятной погоды, однако в День Победы в параде они будут участвовать.

Напомним, 9 мая над городом пролетят штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31 и ударные вертолеты Ми-24. Начнется парад в 10:30 по местному времени.

Генеральная репетиция воздушного Парада Победы -2020 в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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