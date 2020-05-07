«Эта дрянь убивает наших детей»: новосибирец рассказал в соцсетях, как поймал племянника на покупке снюса

7 Май 2020 2020-05-07T17:28:01+03:00

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Опасное увлечение снюсами (сосательными табачными пастилками — прим. ред.) пользуется определенной популярностью у новосибирских подростков. В интернете есть целые подпольные «торговые сети», где никому не составит труда приобрести желанный товар, продажа которого в нашем регионе официально запрещена. В редакцию КП-Новосибирск обратился новосибирец Николай Болдырев, который стал свидетелем такой сделки: в лице покупателя выступил его 17-летний племянник.

— Когда приехал к сестре, увидел, как около дома племянник стоит возле какой-то машины и передает деньги водителю. А тот ему отдает небольшую коробку. Сначала даже и не подумал ничего плохого. Мало ли, может, это друг его. Но, как выяснилось позже, это была покупка снюса у подпольного продавца. Насколько я знаю, его запретили продавать с этого года, но теперь, похоже, его доставляют нелегально. Продают в интернете, а потом доставляют курьером, на такси или делают закладки, как наркотики. Стоит это не дорого, несколько сотен за банку. Похоже, это и подкупает молодежь: возможность расслабиться, не потратив много денег. Племянник рассказал, что эта гадость вызывает зависимость, он уже и дня без нее прожить не может! Показал свою верхнюю губу: она сильно кровоточит, а кожа отслаивается кусками. Говорит, попробовал его еще давно. И многие его друзья тоже эту дрянь заказывают. Просто в соцсетях находят продавцов и заказывают. Хочется предупредить остальных родителей, чтобы не попали в такую ситуацию. Эти люди убивают здоровье наших детей! — рассказал КП-Новосибирск Николай Болдырев.

Своего племянника сибиряк лично отвел к врачу-наркологу. Теперь мужчина подумывает обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти тех самых продавцов и заставить их нести ответственность. Как пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, в данной ситуации, родителям стоит обратиться с заявлением в полицию. Сделать это можно дистанционно, на сайте МВД.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Константину Зиновьеву, чтобы понять, какое наказание может грозить подпольным торговцам.

— Согласно статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оптовая продажа снюса наказывается штрафом от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 7 до 12 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 60 тысяч рублей для юридических лиц. Что же касается аспекта продажи снюса несовершеннолетним, то здесь суммы штрафа больше: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50, на юридических лиц — от 100 до 150 тысяч, — пояснил Константин Зиновьев.

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