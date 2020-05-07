Новосибирцы участвуют во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

7 Май 2020 2020-05-07T14:39:30+03:00

В этом году из-за коронавируса акция пройдет в онлайн-формате

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Новосибирцы принимают участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией жителям предлагают отдать дань уважения подвигу победителей удаленно.

- Георгиевскую ленточку граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. В этом году регионы смогут принять участие во Всероссийской акции в онлайн-формате, - сообщают в Центре патриотического воспитания Новосибирска, добавляя, что акция проходит с 4 по 9 мая.

Чтобы поддержать акцию в преддверии Дня Победы, достаточно наложить виртуальную ленточку на свое фото в социальных сетях. А те, у кого символ воинской славы сохранился, могут с фотографироваться с ленточкой и опубликовать снимок в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», «Твиттер», Facebook c хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

Символ воинской славы - георгиевскую ленточку - можно приобрести по этим адресам:

• ул. Петухова, 76 (аптека «Витаминка»)

• ул. Зорге, 47/1 (Городская клиническая поликлиника № 22)

• ул. Зорге, 179 («Аптека от склада»)

• ул. Зорге, 191 (аптека «Гармония здоровья»)

• ул. Громова, 15 (аптека «Эконом»)

• ул. Шукшина, 3 (поликлиника № 19)

• ул. Шукшина, 7/1 («Дешевая аптека»)

• ул. Одоевского, 1/10 («Первая аптека»)

• ул. Аксенова, 54 (МБОУ СОШ № 146)

А вот жителям Искитимского района георгиевские ленточки будут доступны по следующим адресам:

• ул. Лермонтова, 39; мкр-н Подгорный, 8; ул. Гагарина, 38 («Фармгород»)

• ул. Пушкина, 38 («Магнит Аптека»)

• ул. Пушкина, 40 (аптека № 54)

Кстати, читатели, которые купят в киосках Новосибирска ежедневный выпуск «КП» за пятницу, 8 мая, получат георгиевскую ленточку бесплатно, в качестве подарка.