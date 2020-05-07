2020-05-07T13:23:27+03:00
Общество

Ошибки и греховные привычки – в чем разница?

Как многократное повторение ошибок приводит к духовной смерти
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Все мы знаем о семи смертных грехах и стараемся их избегать. Но мало кто задумывается о своих греховных привычках, которые накапливаются изо дня в день. Ошибка — это грех, а ошибки могут быть как устойчивыми, так и не устойчивыми. Одна ошибка может стать уроком и послужить во благо. Но страшно, когда ошибки переходят в разряд привычек. Ведь даже в Царстве небесном наказанием станет жажда своего греховного желания. Наши ошибки не должны превращаться в греховные привычки, рабами которых мы можем стать не только в земной жизни, но и в вечности.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Ошибки и греховные привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Живые традиции»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ошибки и греховные привычки – в чем разница?
В Новосибирской области учительница отсудила 100 тысяч рублей у министерства образования
К юбилею Победы: жители новосибирской многоэтажки составили цифру 75 из горящих окон
Нарушителей масочного режима передали полиции
«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске две недели ищут 29-летнего парня с татуировками
Стало известно, во сколько пройдет парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Скорую» надо?»: в Новосибирске столкнулись внедорожник и легковушка
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: самые яркие фото
Нажились на стариках: два парня из села ограбили пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски
«Это же новая дорога была»: под Новосибирском мусоровоз утонул в щебне
«Временная связь» по рассказу Кира Булычева: эксклюзивная премьера в Wink
На стройплощадке ЖК «Акация на Ватутина» открылся офис продаж