Ошибки и греховные привычки – в чем разница?

7 Май 2020 2020-05-07T13:23:27+03:00

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Все мы знаем о семи смертных грехах и стараемся их избегать. Но мало кто задумывается о своих греховных привычках, которые накапливаются изо дня в день. Ошибка — это грех, а ошибки могут быть как устойчивыми, так и не устойчивыми. Одна ошибка может стать уроком и послужить во благо. Но страшно, когда ошибки переходят в разряд привычек. Ведь даже в Царстве небесном наказанием станет жажда своего греховного желания. Наши ошибки не должны превращаться в греховные привычки, рабами которых мы можем стать не только в земной жизни, но и в вечности.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Ошибки и греховные привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU