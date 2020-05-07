2020-05-07T12:48:55+03:00
Общество

В Новосибирской области учительница отсудила 100 тысяч рублей у министерства образования

В суд женщина обратилась после того, как ей не выплатили полную сумму пособия, после выхода на пенсию
Алена КУЛЕШОВА
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Вышедшая на пенсию учительница истории отсудила у регионального министерства образования более 100 тысяч рублей.Вышедшая на пенсию учительница истории отсудила у регионального министерства образования более 100 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вышедшая на пенсию учительница истории отсудила у регионального министерства образования более 100 тысяч рублей. Решение об этом было принято в Центральном районном суде Новосибирска.

— Учитель истории средней общеобразовательной школы с 36-летним педагогическим стажем уволилась в связи с выходом на пенсию по старости. В качестве меры соцподдержки, она получила единовременное денежное пособие. Но из-за ошибки в расчетах размера среднего заработка, женщине выплатили меньшую сумму, чем должны были, — сообщает прокуратура по Новосибирской области.

Педагог обратилась за помощью в социальные службы и региональное Министерство образования. Но результатов это не принесло — решение о выплате пособия в повышенном размере так и не приняли.

Тогда прокурор Новосибирской области обратился в Центральный районный суд города с иском к министерству о взыскании недоначисленного и недополученного пособия в размере более 100 тысяч рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил, и учительница свои деньги все же получила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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