2020-05-07T12:22:37+03:00
Общество

К юбилею Победы: жители новосибирской многоэтажки составили цифру 75 из горящих окон

В акции согласились принять участие абсолютно все жители дома
Екатерина КОМЯКОВА
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Чтобы составить картинку, пришлось обойти 144 квартиры. Фото: Наталья ВиктороваЧтобы составить картинку, пришлось обойти 144 квартиры. Фото: Наталья Викторова
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Накануне вечером возле дома по адресу ул.Петухова, 122 можно было наблюдать интересное явление. Люди глядели на девятиэтажный панельный дом, как на картину в музее. Окошки в этой многоэтажке высветились в конкретную цифру – 75. Близится 9 Мая, юбилей Победы. Неужели совпадение! Нет, намеренная акция.

Устроила ее местная жительница с управляющей жилищного кооператива, решили таким образом объединить жильцов и в период самоизоляции отметить яркую дату.

- Мы решили к празднику подсветить окна в нашем четырехподъездном доме. Чтобы все получилось как надо, взяли фотографию дома, нарисовали цифры 7 и 5, и составили график: в каких квартирах надо свет полностью потушить, в каких включить одно окно, в каких – два, - рассказывает про организацию победного перфоманса управляющая кооперативом жильцов Вера Бережинская. – Потом мы напечатали памятку для каждой квартиры и разнесли их по жильцам.

Организатором пришлось обойти 144 квартиры. Интересно, что абсолютно все жильцы с готовностью отозвались.

Некоторые жители вышли посмотреть, что получилось в итоге. Фото: Наталья Викторова

Некоторые жители вышли посмотреть, что получилось в итоге. Фото: Наталья Викторова

Сам момент «Х» был назначен на 22 часа. Организаторы решили начать процесс включения с запасом в полчаса, чтобы отрегулировать «картинку».

- Действительно, кто-то не то окошко включил, кто-то уснул. Мы оперативно все подкорректировали, по домофону и телефонам связались с жильцами. В результате, все удалось, - говорит управдом.

Как удалось большому дому объединиться ради праздника? Не везде ведь встретишь такое единодушие.

- Не было ни одного человека, кто отказался бы. Для нас это было даже удивительно, - кивает головой Вера Бережинская. – Наверное, секрет в том, что в нашем доме живет много пенсионеров и людей предпенсионного возраста, все дома сидят. Да и погода сейчас не дачная. Молодежь у нас тоже есть, но и они с участием к делу подошли. После этой акции на телефон пришло много сообщений с благодарностью, все были рады участию в этом общем деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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