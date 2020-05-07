К юбилею Победы: жители новосибирской многоэтажки составили цифру 75 из горящих окон
Накануне вечером возле дома по адресу ул.Петухова, 122 можно было наблюдать интересное явление. Люди глядели на девятиэтажный панельный дом, как на картину в музее. Окошки в этой многоэтажке высветились в конкретную цифру – 75. Близится 9 Мая, юбилей Победы. Неужели совпадение! Нет, намеренная акция.
Устроила ее местная жительница с управляющей жилищного кооператива, решили таким образом объединить жильцов и в период самоизоляции отметить яркую дату.
- Мы решили к празднику подсветить окна в нашем четырехподъездном доме. Чтобы все получилось как надо, взяли фотографию дома, нарисовали цифры 7 и 5, и составили график: в каких квартирах надо свет полностью потушить, в каких включить одно окно, в каких – два, - рассказывает про организацию победного перфоманса управляющая кооперативом жильцов Вера Бережинская. – Потом мы напечатали памятку для каждой квартиры и разнесли их по жильцам.
Организатором пришлось обойти 144 квартиры. Интересно, что абсолютно все жильцы с готовностью отозвались.
Некоторые жители вышли посмотреть, что получилось в итоге. Фото: Наталья Викторова
Сам момент «Х» был назначен на 22 часа. Организаторы решили начать процесс включения с запасом в полчаса, чтобы отрегулировать «картинку».
- Действительно, кто-то не то окошко включил, кто-то уснул. Мы оперативно все подкорректировали, по домофону и телефонам связались с жильцами. В результате, все удалось, - говорит управдом.
Как удалось большому дому объединиться ради праздника? Не везде ведь встретишь такое единодушие.
- Не было ни одного человека, кто отказался бы. Для нас это было даже удивительно, - кивает головой Вера Бережинская. – Наверное, секрет в том, что в нашем доме живет много пенсионеров и людей предпенсионного возраста, все дома сидят. Да и погода сейчас не дачная. Молодежь у нас тоже есть, но и они с участием к делу подошли. После этой акции на телефон пришло много сообщений с благодарностью, все были рады участию в этом общем деле.
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