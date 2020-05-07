Нарушителей масочного режима передали полиции

7 Май 2020 2020-05-07T11:52:08+03:00

С введением на территории Новосибирской области обязательного масочного режима в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ все чаще стали поступать обращения за помощью в урегулировании конфликтов, возникающих с его нарушителями

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Постановлением губернатора Новосибирской области от 27 апреля 2020 года № 66 определен перечень объектов, где для граждан обязательно ношение защитных масок. В их число вошли объекты розничной торговли. Именно из магазинов за минувшие сутки поступило больше всего сигналов о нарушении требований постановления.

В 14.02 кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете, находящемся на улице Королева. Молодой человек не воспользовался выдаваемым на входе бесплатным средством индивидуальной защиты и ходил без маски по торговым рядам, а потом в том же виде встал в очередь на кассу. Конфликт возник, когда продавец отказалась рассчитать парня без маски. ГБР ГВАРДИИ находилась неподалеку и уже через 3 минуты была на месте вызова. «Гвардейцы» убедили молодого человека надеть маску на период нахождения в магазине и тем самым разрешили конфликт.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Аналогичная ситуация возникла в этом же супермаркете в 19.11. Двое молодых людей принципиально не хотели пользоваться предлагаемыми им бесплатно масками и устроили на кассе не просто спор, а настоящий скандал. Они громко возмущались, используя ненормативную лексику, искусственно создали очередь и мешали обслуживанию других посетителей. Как результат - нарушители были задержаны бойцами группы быстрого реагирования ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.

В 21.00 тревожная кнопка сработала в супермаркете, расположенном на проезде Энергетиков. Прибывшие в течение 5 минут «гвардейцы» задержали молодого мужчину, на которого указали работники магазина. Несмотря на то, что защитная медицинская маска на нем была, мужчина все равно понесет ответственность за кражу двух бутылок виски стоимостью 2000 рублей. Задержанный передан экипажу полиции.