«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске две недели ищут 29-летнего парня с татуировками
Новосибирские волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 29-летнего Лешкина Дмитрия Викторовича. Мужчина пропал в Ленинском районе утром в субботу, 25 апреля, когда вышел из дома.
— Парень ушел из дома рано утром, вышел из квартиры на улицу, и не вернулся. Родственники к нам обратились несколько дней назад, до этого сами занимались поиском. Мы собирали информацию, прозванивали больницы и морги, ждали информацию и разрешения от полиции на размещение ориентировки в сети, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.
Известно, что у мужчины на теле татуировки, какие именно, не сообщают. Его рост — 164 сантиметра. Также у пропавшего худощавое телосложение, темно-русые волосы и зелено-серые глаза. Когда уходил из дома, он был одет в черную толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кожаные туфли.
Если вам что-либо известно о местонахождении Лешкина Дмитрия Викторовича, просьба позвонить на номер горячей линии отряда 8 (800) 700 54 52.
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ИСТОЧНИК KP.RU