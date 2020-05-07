«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске две недели ищут 29-летнего парня с татуировками

7 Май 2020 2020-05-07T11:50:13+03:00

Мужчина пропал 25 апреля и до сих пор не вернулся. Фото: «Лиза Алерт»

Родные пытались сами его найти, но потом обратились в полицию и к волонтерам

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Новосибирские волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске 29-летнего Лешкина Дмитрия Викторовича. Мужчина пропал в Ленинском районе утром в субботу, 25 апреля, когда вышел из дома.

— Парень ушел из дома рано утром, вышел из квартиры на улицу, и не вернулся. Родственники к нам обратились несколько дней назад, до этого сами занимались поиском. Мы собирали информацию, прозванивали больницы и морги, ждали информацию и разрешения от полиции на размещение ориентировки в сети, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.

Известно, что у мужчины на теле татуировки, какие именно, не сообщают. Его рост — 164 сантиметра. Также у пропавшего худощавое телосложение, темно-русые волосы и зелено-серые глаза. Когда уходил из дома, он был одет в черную толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кожаные туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Лешкина Дмитрия Викторовича, просьба позвонить на номер горячей линии отряда 8 (800) 700 54 52.

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ИСТОЧНИК KP.RU