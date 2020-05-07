2020-05-07T11:36:52+03:00
75 лет Великой Победы

Стало известно, во сколько пройдет парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске

Об этом рассказали военные
Татьяна СОЛОВОВА
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Над Новосибирском пролетят вертолеты.Над Новосибирском пролетят вертолеты.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске - главное праздничное действо, которое ждет горожан в День победы. В четверг, 7 мая, стало известно, во сколько он состоится: об этом заявили в Центральном военном округе.

- Парад начнется в 10.30 по новосибирскому времени, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Во время парада сибиряки увидят транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-3. Кстати, именно в Новосибирске воздушный парад будет одним из самых массовых - прмерно такое же действо ждет жителей Екатеринбурга и Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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