«Скорую» надо?»: в Новосибирске столкнулись внедорожник и легковушка

7 Май 2020 2020-05-07T10:47:21+03:00

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В четверг, 7 мая, на улице Бориса Богаткова произошло ДТП. Напротив дома № 245 столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и седан Hyundai Solaris. Об этом рассказал очевидец группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Последствия ДТП попали на видеорегистратор. К столкнувшимся машинам подбежали несколько водителей. Они вызвали «Скорую помощь».

— Оба автомобиля двигались со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Есенина. Mitsubishi, совершая разворот, столкнулся с Hyundai, в котором от столкновения сработали подушки безопасности. Водителю Hyundai оказывается первая медицинская помощь. В результате ДТП больше никто не пострадал, — сообщили КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД по городу.

Авария на Бориса Богаткова.

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