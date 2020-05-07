Нажились на стариках: два парня из села ограбили пенсионеров на 1,5 миллиона рублей

7 Май 2020 2020-05-07T10:01:57+03:00

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Двое жителей Маслянинского района организовали банду, которая обманывала стариков. Свои преступления друзья совершали в Кемерово, там они нашли сообщников, которыми управляли на расстоянии.

По версии следствия за год они наворовали 1 миллион 340 тысяч рублей.

— Мужчины из Маслянинского района купили несколько банковских и сим-карт, оформили их на разных людей, в том числе на своих родственников. С разных номеров они звонили на стационарные телефоны пенсионеров в Кемерово. Один говорил, что якобы он сын или внук, который попал в ДТП или избил кого-то, чтобы не загреметь в тюрьму, нужно было заплатить. Если пенсионеры сомневались, трубку брал второй участник — «следователь Сергей Сергеевич». Он подтверждал слова первого, — рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Когда старики соглашались помочь, к ним отправляли «посыльных», которые жили в Кемерово. Те забирали у них деньги и через банкомат зачисляли на счет мошенникам. А за свои услуги получали от заказчиков вознаграждение. Но «курьеры» даже не знали, что стали частью преступной цепочки.

Всего пострадали 28 пенсионеров, преступникам каждый из них отдал от 5 до 200 тысяч рублей. Теперь в отношении четырех мужчин завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело направлено в суд.

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