«Это же новая дорога была»: под Новосибирском мусоровоз утонул в щебне
В селе Верх-Ича Куйбышевского района мусоровоз утонул на дороге из щебня. Это произошло на улице Мельничная. Местные жители рассказывают, что дорогу только отсыпали, а она уже пришла в негодность, теперь по ней смогут ездить только велосипедисты, машины и тяжелые грузовики попросту тонут в камнях.
— Это новая дорога, отсыпали ее осенью. Мы ее давно ждали. Все было хорошо, но наступила весна и от нее мало что осталось. Стоило только мусоровозу приехать. Грузовик утонул на ней, пока вытаскивали, все разворотили, — рассказывает местная жительница.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в администрацию сельсовета.
— Это обычная дорога, для всех видов транспорта, асфальт класть не планировали, потому что на это нет денег. Просто такой сложный участок. Дорога проходит через низину, где скапливается вода. Грунт отмок, и насыпь провалилась, — рассказал КП-Новосибирск глава администрации Александр Апарин.
Глава сельсовета пообещал, что скоро дорогу восстановят: подрядчик, который отсыпал ее, выполнит работы по гарантии.
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