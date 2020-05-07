«Это же новая дорога была»: под Новосибирском мусоровоз утонул в щебне

7 Май 2020 2020-05-07T09:05:48+03:00

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В селе Верх-Ича Куйбышевского района мусоровоз утонул на дороге из щебня. Это произошло на улице Мельничная. Местные жители рассказывают, что дорогу только отсыпали, а она уже пришла в негодность, теперь по ней смогут ездить только велосипедисты, машины и тяжелые грузовики попросту тонут в камнях.

— Это новая дорога, отсыпали ее осенью. Мы ее давно ждали. Все было хорошо, но наступила весна и от нее мало что осталось. Стоило только мусоровозу приехать. Грузовик утонул на ней, пока вытаскивали, все разворотили, — рассказывает местная жительница.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в администрацию сельсовета.

— Это обычная дорога, для всех видов транспорта, асфальт класть не планировали, потому что на это нет денег. Просто такой сложный участок. Дорога проходит через низину, где скапливается вода. Грунт отмок, и насыпь провалилась, — рассказал КП-Новосибирск глава администрации Александр Апарин.

Глава сельсовета пообещал, что скоро дорогу восстановят: подрядчик, который отсыпал ее, выполнит работы по гарантии.

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