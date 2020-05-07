2020-05-07T08:50:45+03:00
Досуг

«Временная связь» по рассказу Кира Булычева: эксклюзивная премьера в Wink

8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Фильм снят по мотивам рассказа«Можно попросить Нину?» выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева. Вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время: действие начинается в Москве весной 2020 года, когда медиа заполнены сообщениями о том, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит.

- Очень редко бывает, когда после 121-го раза просмотра картины не хочется, чтобы она заканчивалась. Этот фильм про связь времен, а у времени нет пересекающихся прямых. Так и в этом кино нет конечной точки, при которой хотелось бы остановиться. Получилась такая русская мини-версия «Интерстеллара», - отметил генеральный продюсер кинокомпании «Коннект Фильм» Дмитрий Белосохов.

Режиссером фильма стал Дмитрий Аболмасов, в ролях - Сергей Пускепалис, Софья Лебедева, Наталья Кислицына, Юрий Назаров, Валерий Новиков.

- В 30 минут авторам удалось вместить полноценную историю и много дополнительных смыслов о связи поколений. Весь фильм очень искренний. Когда мы договаривались об эксклюзивном сотрудничестве,в числе аргументов было то, что одним из «героев» фильма, во всяком случае смыслообразующим элементом, выступает телефонная связь, которой традиционно занимается «Ростелеком». Думаю, эта киноистория никого из зрителей не оставит равнодушным, - считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Трейлер фильма «Временная связь» доступен здесь.

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