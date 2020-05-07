9 Мая в режиме онлайн: как спеть песню «День Победы» всем вместе

7 Май 2020 2020-05-07T08:33:08+03:00

В этом году День Победы каждый проведет дома. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

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Все основные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоятся в режиме онлайн. Новосибирцы смогут принять участие в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также увидеть Парады Победы прошлых лет в рамках телевизионного марафона «Во имя всех грядущих поколений».

Так, 8 мая новосибирцам предлагается провести ежегодную акцию «Свеча памяти» в дистанционном формате — в 22.00 каждый горожанин может выставить к окну зажженную свечу в память о погибшем. Одновременно с зажжением свечей по всем теле-, радио- и интернет-каналам будет объявлена минута молчания.

В День Победы на всех новосибирских площадках всегда проходили акции, масштабные праздничные концерты. В этот год для жителей приготовили большой телевизионный марафон «Во имя всех грядущих поколений», который будет транслироваться на 49-м канале и YouTube-канале «Мэрия». 9 мая в течение всего дня — с 9.00 до 22.00 — можно посмотреть видеообращения и поздравления официальных лиц города и области, парады прошлых лет, а также узнать об истории послевоенных парадов.

Главная и любимая всеми акция «Бессмертный полк» также переведена в онлайн-формат. Каждый новосибирец может разместить на сайте акции историю и портрет своего героя.

Жителей города не оставят и без традиционной концертной программы. Лучшие творческие коллективы Новосибирска будут создавать праздничную атмосферу дня даже в новом цифровом формате.

Телемарафон завершится общегородской акцией «Песня Победы». В 22.00 Новосибирцев приглашают выйти на балкон и вместе спеть песню «День Победы». В это же время на всех телеэкранах будет демонстрироваться видеоклип с текстом песни.

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