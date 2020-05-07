В Новосибирской области троих детей, больных коронавирусом, госпитализировали в больницу

7 Май 2020 2020-05-07T08:32:33+03:00

Об это сообщили в оперштабе правительства региона

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В четверг, 7 мая, стало известно, что за последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали троих детей. У них диагностировали коронавирус.

— На данный момент от коронавируса лечат 42 ребенка. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заразились 876 человек, в том числе и дети. Из больницы выписали 240 пациентов, их результаты анализов отрицательные, — сообщили оперштабе.

За все время эпидемии в Новосибирской области умерли 12 человек. Большая часть из них это люди старше 60 лет, двоим было около 30. За последние сутки скончалась 29-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания легких и надпочечников.

Также главный инфекционист региона Лариса Позднякова отметила, что каждые сутки в реанимации находится 25-30 тяжелых пациентов, заразившихся коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU