2020-05-07T07:06:40+03:00
Экономика

АО «РЭС» вошло в десятку крупных налогоплательщиков по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование

Предприятие стабильно подтверждает статус надежного работодателя с высокой социальной ответственностью
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Министерство финансов Новосибирской области опубликовало аналитическую информацию о 10 самых крупных налогоплательщиках в разрезе бюджетов за I квартал 2020 года.

АО «РЭС» вошло в список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области по объемам отчислений страховых взносов на обязательное социальное страхование за I квартал 2020 года. Суммарный объем отчислений по 10 крупным плательщикам составил 8209 миллионов рублей, или 24,9% от общей суммы поступлений страховых взносов. Стоит отметить, что Общество неизменно входит в первую десятку перечня крупных налогоплательщиков по различным видам и уровням налоговых отчислений на протяжении последних нескольких лет.

Постоянное присутствие акционерного общества «Региональные электрические сети» в данном перечне говорит о том, что, являясь системообразующей электросетевой компанией Новосибирской области, предприятие стабильно подтверждает статус надежного работодателя с высокой социальной ответственностью.

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