«Вызвали реанимацию»: в Новосибирске 24-летний парень пытался покончить с собой

7 Май 2020 2020-05-07T06:40:47+03:00

В Новосибирске молодой человек пытался свести счеты с жизнью. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

В Заельцовском районе Новосибирска 24-летний парень пытался покончить с собой. Об этом рассказали спасатели МАСС. Их вызвали, чтобы попасть в квартиру дома на улице Дмитрия Донского. Все произошло днем в среду, 6 мая.

— Заблокирована дверь, молодой человек не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1996 года рождения. Попытка суицида. Парню оказали первую помощь. На место вызвали реанимацию, — говорится в сообщении спасателей.

Парня передали врачам «скорой». Его госпитализировали в больницу. О состоянии молодого человека не сообщают.

Напомним, 17 апреля под окнами высотки на улице Мясникова был найден мертвый 16-летний парень. У него дома нашли предсмертную записку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У мамы истерика»: сибиряк, найденный мертвым во дворе, оказался подростком.

Тело 16-летнего парня пролежало на дороге около двух часов, пока его не опознали родители. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU