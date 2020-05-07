«Вызвали реанимацию»: в Новосибирске 24-летний парень пытался покончить с собой
В Заельцовском районе Новосибирска 24-летний парень пытался покончить с собой. Об этом рассказали спасатели МАСС. Их вызвали, чтобы попасть в квартиру дома на улице Дмитрия Донского. Все произошло днем в среду, 6 мая.
— Заблокирована дверь, молодой человек не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1996 года рождения. Попытка суицида. Парню оказали первую помощь. На место вызвали реанимацию, — говорится в сообщении спасателей.
Парня передали врачам «скорой». Его госпитализировали в больницу. О состоянии молодого человека не сообщают.
Напомним, 17 апреля под окнами высотки на улице Мясникова был найден мертвый 16-летний парень. У него дома нашли предсмертную записку.
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ИСТОЧНИК KP.RU