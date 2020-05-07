Новосибирцы на дорогой иномарке слили бензин с «Жигулей»
Около многоэтажки в Новосибирске мужчина слил бензин у машины, припаркованной во дворе дома № 1 по улице Олеко Дундича. О краже бензина рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, вор слил как минимум 10 литров бензина из «Жигулей». Произошло все в 5:44 утра в среду, 6 мая.
Вор попал на камеру домофона: во двор въехала белая иномарка, из нее вышел пассажир, который подошел с канистрой к соседнему авто, стоявшему за стеной. Позже он сел в свою машину вместе с канистрой и уехал.
— Совсем народ обнищал! Если кто-то узнал персонажа или автомобиль на видео, то огромная просьба обратиться в полицию, — написал возмущенный подписчик.
К слову, подписчики предположили, что воры не первый раз крадут бензин. Да и не только эти «Жигули» становятся жертвой.
— Эти чудаки, кажется, и на Затулинке работали. Пару раз с «ГАЗели» у меня слили. Их ночью видели.
— Да всегда, по-моему, это было, особенно с «Жигулями». 3 года я был обладателем этой машины, раз 15 сливали за это время, — написали они.
В ГУ МВД по области КП-Новосибирск рассказали, что заявок о краже бензина в отдел полиции Калининского района пока не поступало.
Обладатели модной иномарки слили бензин из Жигулей .
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU