2020-05-07T06:34:02+03:00
Общество

Новосибирцы на дорогой иномарке слили бензин с «Жигулей»

Их сняла камера домофона, теперь вора ищет хозяин авто
Надежда РЫЖКИНА
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Обладатели модной иномарки слили бензин из «Жигулей». Фото: стоп-кадрОбладатели модной иномарки слили бензин из «Жигулей». Фото: стоп-кадр
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Около многоэтажки в Новосибирске мужчина слил бензин у машины, припаркованной во дворе дома № 1 по улице Олеко Дундича. О краже бензина рассказал подписчик группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По его словам, вор слил как минимум 10 литров бензина из «Жигулей». Произошло все в 5:44 утра в среду, 6 мая.

Вор попал на камеру домофона: во двор въехала белая иномарка, из нее вышел пассажир, который подошел с канистрой к соседнему авто, стоявшему за стеной. Позже он сел в свою машину вместе с канистрой и уехал.

— Совсем народ обнищал! Если кто-то узнал персонажа или автомобиль на видео, то огромная просьба обратиться в полицию, — написал возмущенный подписчик.

К слову, подписчики предположили, что воры не первый раз крадут бензин. Да и не только эти «Жигули» становятся жертвой.

— Эти чудаки, кажется, и на Затулинке работали. Пару раз с «ГАЗели» у меня слили. Их ночью видели.

— Да всегда, по-моему, это было, особенно с «Жигулями». 3 года я был обладателем этой машины, раз 15 сливали за это время, — написали они.

В ГУ МВД по области КП-Новосибирск рассказали, что заявок о краже бензина в отдел полиции Калининского района пока не поступало.

Обладатели модной иномарки слили бензин из Жигулей .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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