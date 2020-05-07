2020-05-07T05:59:31+03:00
Общество

В Новосибирск прилетят туристы из Индонезии

После этого самолет отправится в Екатеринбург и Москву
Надежда РЫЖКИНА
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10 мая в Новосибирск вернутся туристы с Бали.10 мая в Новосибирск вернутся туристы с Бали.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 7 мая, Минкомсвязь России опубликовала предварительные списки рейсов, которыми россияне смогут вернуться на родину из-за рубежа. В список попал и рейс, проходящий через Новосибирск.

10 мая запланирован рейс SDM6296 из Денпасара (остров Бали) в Новосибирск. Далее самолет отправится в Екатеринбург, конечный пункт — Москва.

— Вылет рейса SDM6296 — в 21:10 по местному времени, — сообщает официальный Telegram-канал «Коронавирус: рейсы в РФ». На самолет предлагают на сайте «Госуслуги».

В другие города России прибудут рейсы из Турции, Испании, США, Вьетнама, Таиланда и Индии с 12 по 15 мая.

Напомним, согласно постановлению губернатора Новосибирской области, все, кто прибывает в регион из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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