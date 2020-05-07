«Их топили и душили»: сибирячка откопала на помойке пакет с котятами, над которыми издевалась пьяная компания
Жительница Новосибирска обнаружила на помойке пакет с двумя котятами. Женщина достала малышей, они были мокрые. Сибирячка предположила, что котят пытались утопить, но не смогли.
— Вечером проходила мимо помойки, услышала истошный писк. В баке под заваленными пакетами с мусором пищал мешок с сюрпризом — два довольно подросших котенка, сырые. Там же точно таких же 2 синих пакета с бытовым мусором. То есть выпили, закусили, а потом решили, а давай котят утопим! Топили, топили — не дотопили. Зачем грех на душу брать — засунем в пакет и завяжем наглухо, авось сами задохнуться, — написала сибирячка в группе «Честный список Новосибирск».
Свою находку женщина сняла на видео. Домой она принесла не только пакет с котятами, но два таких же пакета, в которых был мусор: пустые бутылки из-под алкоголя. Женщина специально отправила ролик в соцсети: может у тех, кто издевался над малышами, сердце екнет.
Сибирячка откопала на помойке пакет с мокрыми котятами.
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